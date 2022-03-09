В Минобороны России признали, что в военных действиях в Украине принимают участие российские солдаты срочной службы (хотя ранее власти заявляли, что воюют только контрактники).

"К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях ВС РФ, участвующих в проведении спецоперации в Украине. Практически все они уже выведены на территорию России. На одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения напала диверсионная группа нацбатальона. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. Предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих", - заявил предстатель Минобороны РФ.

На "неожиданно вскрывшийся" факт участия солдат срочной службы в нападении на Украину уже отреагировали в Кремле. По словам спикера Кремля, президент РФ Владимир Путин, отрицавший присутствие срочников в Украине, ничего не знал о нарушении отданного им указания.

"До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания.

В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях Вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, в ходе военных действий ВСУ уже неоднократно захватывало в плен группы российских солдат-срочников, которым не исполнилось и 20 лет.

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