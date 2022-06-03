В Украине погода в субботу 4 июня будет теплой, а в воскресенье 5 июня ожидается похолодание. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Температура 4 июня днем ​​составит +24...+28 градусов, на Юге и Востоке +25...+31 градус. В западных областях ожидаются дожди, местами с грозами. На остальной территории Украины - сухая солнечная погода.

В воскресенье дожди и грозы распространятся на большую часть территории Украины. Разве что на юго-востоке и востоке днем ​​будет сухо, осадки появятся только к вечеру в воскресенье. Похолодает.

Температура воздуха снизится до +17....+22 градусов. Лишь в южной части и в восточных областях Украины задержится теплая, даже жаркая погода: +25...+32 градуса.

В Киеве в субботу ожидается тёплый солнечный день, в воскресенье пройдут грозовые дожди, снизится атмосферное давление.

4 июня в столице +23 градуса, 5 июня станет холоднее, максимально +17...+19 градусов.

Как сообщала "Страна", июнь ожидается без аномальной жары и с дождями.

Впрочем, некоторые синоптики спрогнозировали украинцам аномально теплый июнь с дождями и грозами.

Тем временем война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.