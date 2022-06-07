В пресс-службе Минздрава рассказали, что важной составляющей профилактики рака кожи является защита от солнца и ультрафиолетовых лучей. Об этом говорится на странице МОЗ в Facebook.

"Ультрафиолетовые лучи не только ускоряют фотостарение кожи, вызывая морщины и пигментные пятна, но и повышают риск рака кожи и меланомы.

Чтобы уменьшить негативное воздействие ультрафиолетовых лучей, защищайте кожу всеми возможными способами: носите закрытую одежду, надевайте головной убор, очки, используйте солнцезащитные косметические средства и как можно меньше находитесь под активным солнцем", - говорится в сообщении.

Отдельно Минздрав публикует инфографику о том, что делать для профилактики рака кожи.

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