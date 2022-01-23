Современную жизнь человека уже нельзя представить без использования средств коммуникации и гаджетов, в том числе смартфонов. С развитием новейших технологий они приобретают все больше и больше функций, помогающих нам выполнять много задач. Однако есть люди, которые видят в таком интенсивном использовании гаджетов риск здоровья.

В пресс-службе Минздрава рассказали, действительно ли электроволны от телефонов провоцируют образование раковых клеток.

Как выяснилось, утверждение о том, что излучение от мобильных телефонов провоцирует развитие онкологии - это миф. На самом же деле мобильные телефоны используют неионизирующее излучение, которое по своему свойству не может приводить к изменениям на клеточном уровне

На сегодняшний день нет никаких научно доказанных фактов того, что телефоны могут вызвать онкологические заболевания. В этом вопросе проводились различные научные исследования. Ни одно из них не показало, что активное использование телефонов может привести к развитию онкологических заболеваний или даже доброкачественных опухолей.

Многих может беспокоить то, что телефоны излучают вредные волны, многие боятся радиации. Но здесь следует разобраться в разнице видов радиационного излучения. Обычно мы понимаем под радиацией ионизирующее излучение, провоцирующее изменения на клеточном уровне, вследствие чего могут возникать разного рода патологические изменения и мутации. Телефоны/смартфоны просто не способны к ионизирующему излучению. Здесь ситуация аналогична излучению от микроволновых печей.

Радиоволны от телефонов являются именно неионизирующим излучением, которое по своей природе не может привести к раковым мутациям нашей ДНК. Излучение от телефона при длительном контакте может приводить к нагреву тела в месте контакта с кожей, но в целом оно настолько невелико, что не может привести к каким-либо изменениям на физиологическом и клеточном уровне.

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