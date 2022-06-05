Минздрав делится советами, как справиться с нарушением режима сна, чтобы нормально высыпаться в условиях войны.

Медики отмечают, что люди могут плохо спать из-за опасности артиллерийских обстрелов и бомбардировок, постоянных ночных воздушных тревог, стресса, пребывания на ночных дежурствах, волнения за родных и близких.

Однако человеку в любом случае нужны не менее семи часов в сутки полноценного сна.

Поэтому Минздрав советует:

не переживать из-за каждой новости, а выделять то, что касается лично вас и вашей семьи;

днем побольше времени проводить на солнце;

создайте комфортные условия для сна;

не листайте ленту новостей перед сном;

расслабьте тело и думайте о хорошем;

если ночью плохо спали, поспите днем;

Если проблемы со сном не проходят, обратитесь к врачу.

Отметим, что также медики советуют украинцам заниматься спортом, чтобы не сойти с ума во время войны.

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