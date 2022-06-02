Весна 2022 года в Киеве оказалось одной из самых сухих и холодных за многие годы. Осадков выпало только 59% от климатической нормы, а средняя температура была на один градус ниже многолетних показателей.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Количество осадков в столице составило 87 мм, а средняя температура воздуха за сезон +8,4.

Особенно холоднее климатической нормы выдался апрель, почти на два градуса (1,9) ниже обычной температуры.

А по количеству осадков весна 2022 года вообще вошла в десятку самых сухих за время проведения наблюдений.

Напомним, что синоптики спрогнозировали украинцам аномально теплый июнь с дождями и грозами.

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