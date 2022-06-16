В пятницу в Украине будет солнечно и сухо. В некоторые области придут дожди с грозами
В пятницу, 17 июня, в трех областях Украины, а также в части северных и западных регионах пройдут дожди с грозами. На остальной территории будет сухо и солнечно.
Об этом рассказал синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее данным, в большинстве регионах температура воздуха ожидается от +20 до +27 градусов, а в западных областях будет немного свежее +17...+22.
Ветер подует умеренный, с северо-запада.
Дожди с грозами пройдут завтра в западных областях, местами в северных регионах, а также в Винницкой, Черкасской, Одесской областях. При грозах возможны шквалы. На остальной территории будет без осадков.
В Киеве пятница будет умеренно теплой. Столбики термометров покажут в столице +23...+24 градуса. В то же время, во второй половине дня ожидается дождь с грозой.
Также синоптик, забегая наперед, рассказала о погоде в Украине на выходных.
"В субботу в Киеве станет холоднее, а в воскресенье-понедельник ожидается жаркая погода", - написала Наталья Диденко.
Напомним, в Карпатах минувшей ночью температура воздуха достигала +6...+10 градусов.
Также мы публиковали прогноз погоды от синоптиков на июнь.