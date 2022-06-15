Синоптик Наталья Диденко рассказала о скором похолодании в Украине. По ее словам, четверг, 16 июня, можно будет даже назвать холодным. В ночь на 16 число в западных областях температура воздуха будет едва достигать +8...+12 градусов, а в Карпатах ожидается +6...+10 градусов. На остальной территории теплее, до +12...+16 градусов ночью.

Максимальная дневная температура воздуха в большинстве областей Украины составит +22...+27 градусов.

"Ветер ожидается юго-западный, никаких сильных порывов, тихий, умеренный. Практически повсюду атмосферное давление будет повышенным - антициклональный характер погоды. Поэтому осадков завтра в Украине не предполагается - много солнца и белых кучевых облаков хорошей погоды", - пишет синоптик.

В Сумской области ожидаются небольшие дожди.

Карта: Facebook/Наталка Діденко

"В Киеве такие метеодни среди года, как завтра, можно сосчитать по пальцам одной руки - тихо, маловетрено, солнечно, красивое небо, свежая ночь, теплый, до +25 градусов, день. В пятницу в Киеве пройдет дождь с грозой, в субботу станет холоднее до +22 градусов, в воскресенье возобновится ясная летняя погода - будет солнечно и +27 градусов", - рассказала Диденко.

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

Ранее "Страна" писала о том, какая погода будет весь июнь.

Также мы рассказывали, что весна-2022 в Киеве оказалась одной из самых сухих и холодных за долгое время.