В результате торнадо в федеральных землях на западе Германии 20 мая пострадали по меньшей мере 40 человек.

Об этом сообщают немецкие СМИ.

Как рассказали в полиции города Падерборн в Северном Рейне-Вестфалии, "пострадали от непогоды от 30 до 40 человек, из них 10 получили серьезные травмы".

"Во время грозы в пятницу днем от вихря осталась полоса разрушений с запада на восток прямо через центр Падерборна в направлении восточных районов города", - заявили в полиции.

В городе Липпштадт, что к западу от Падерборна, пронесшийся торнадо повалил деревья по всему городу, из-за сильного ветра с домов слетали крыши. В Трире ливни привели к тому, что улицы начали напоминать реки.

Ущерб, который понесли федеральные земли на западе страны, оценивается в несколько миллионов евро.

Метеослужба Германии предупреждала о приближающейся непогоде несколько дней назад. Сейчас грозовой фронт смещается на север, в центр страны.

Ранее "Страна "сообщала, что из-за торнадо в Арканзасе погибли два человека, еще пять серьезно пострадали.

Также мы публиковали видео мощного морского торнадо, который прошелся по югу Греции.