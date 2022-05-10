Сегодня в Киеве ухудшилось качество воздуха. Горожан призывают закрыть окна
В Киеве с утра наблюдается ухудшение качества воздуха. В частности, в Святошинском, Оболонском и Подольском районах.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Это связано с продолжающейся ликвидацией пожаров в экосистемах Киевской области. В частности, тлеют торфяники в Бучанском районе. Также локализовали очаги лесных пожаров возле нескольких деревень Бучанского района. Там сейчас тлеет травяной настил", - сообщил мэр.
Кличко призвал закрывать плотно окна в случае появления запаха гари или задымленности в районе, и не выходить без потребности на улицу.
Ранее мы приводили заявление главного эколога Киева, который сказал, что автомобили в столице на 80% ответственны за загрязнение воздуха.
Также писали, как в марте в воздухе Киева зарегистрировали увеличение концентрации цезия.
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