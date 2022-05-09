Между Киевом и Полтавой восстановлено сообщение по автодороге М-03. В Киевской области возле села Борщов построили временную объездную дорогу рядом с разрушенным мостом.

В сети появилось видео, как по этому участку уже едут машины.

Временный объезд соответствует параметрам трассы третьей категории и рассчитан на легковой и грузовой транспорт. Это важно, так как дорога М-03 является одной из ключевых в стране.

"Пока в стране идет война, логистические связи на освобожденных территориях налаживаем благодаря временным объездным путям и переправам. Они не только обеспечивают доставку грузов в пострадавшие уголки, но и помогают налаживать и восстанавливать жизнедеятельность населенных пунктов, освобожденных от российских оккупантов", – прокомментировал событие министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.