Движение между Киевом и Житомиром полностью восстановлено, Варшавская трасса открыта.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков у себя в Facebook.

"На Варшавской трассе за время ведения боевых действий были разрушены и повреждены три искусственных сооружения. На сегодняшний день по всем этим разрушенным мостам обеспечен временный проезд и восстановлено сообщение Киева с Житомирской автомобильной дорогой М-07 "Киев-Ковель-Ягодин", - написал он.

Ранее мы также писали, что с 28 апреля скорый фирменный поезд Измаил-Одесса "Южная Пальмира" возобновил свое курсирование через мост, который дважды подвергся обстрелам со стороны российских военных.

Напомним, война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.