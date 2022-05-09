Сообщение между Киевом и Полтавой по дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский восстановлено. Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры.

В Киевской области возле села Борщев построили временную объездную дорогу рядом с разрушенным мостом.

Временный объезд соответствует параметрам дороги третьей категории и рассчитан не только на легковой, но и грузовой транспорт.

Ранее мы писали о том, что в Ирпене (Киевская область) восстановили железнодорожный мост, который был разрушен во время боев.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.