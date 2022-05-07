В Киевской области до 15 мая вернут электричество везде, где оно исчезло после боевых действий.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава гуманитарного штаба Алексей Кулеба.

Отметим, что восстановление инфраструктуры в Киевской области идет с момента деоккупации этих территорий. Недавно в Ирпене восстановили железнодорожный мост, который был разрушен во время боев.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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Подробнее о том, какая ситуация на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.