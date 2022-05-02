Украинцев в который раз просят не жечь сухую траву, ведь это никак не помогает природе и приводит к масштабным пожарам. Сообщение появилось на Facebook Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Люди, ну как так? Не успел москаль уйти с Киевской области, как началась "генеральная уборка" - снова горят открытые территории. На днях в Киевской области в разы увеличилось количество пожаров в экосистемах и на открытых территориях: горят торфяные залежи и мусор", - говорится в сообщении.

Только за последние сутки было зафиксировано 5 случаев возгораний травяного настила на площади более 5 гектаров, мусора - 0,5 га и торфа - 0,8 га.

"Мы должны понимать, что масштабные пожары в природных экосистемах провоцируют преимущественно сами люди. Ведь именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, оставляя костер или сжигая мусор на приусадебных участках", - отметили в ГСЧС.

Скриншот: Facebook/ДСНС України

Ранее мы писали, что 30 апреля, в российском Сахалине произошел масштабный пожар на гидроэлектростанции.

Также "Страна" рассказывала, что 29 апреля, жители Донецка сообщили о сильном пожаре после обстрела. Пишут о попадании в нефтебазу в Кировском районе города.