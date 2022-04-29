В Донецке сообщают о пожаре на нефтебазе. Видео
Утром в пятницу, 29 апреля, жители Донецка сообщают о сильном пожаре после обстрела. Пишут о попадании в нефтебазу в Кировском районе города.
Видео очевидцы публикуют в соцсетях.
Сообщается, что огонь и большой столб дыма видны из многих частей города.
Напомним, в Луганской области идут бои за Ореховое и Светличное, силы РФ ведут обстрел населенных пунктов.
Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.
Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.
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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.