В оккупированном Донецке заявили, что половина города осталась без света из-за обстрела. Снаряд якобы попал в трансформаторную подстанцию.

Об этом сообщают СМИ сепаратистов.

Электроснабжения нет в Петровском, Кировском и Ленинском районах. Это 40 тысяч абонентов.

Местные "власти" говорят, что снаряд попал в трансформаторную подстанцию.

Также сообщается об обстреле Еленовки и Ясиноватой. В последней, по словам очевидцев, ранены два мирных жителя.

Тем временем подконтрольную Украине часть Донбасса тоже активно обстреливают. Накануне в Северодонецке под обстрелом погибла женщина, раненые в Рубежном, в Лисичанске загорелась многоэтажка.

Также сегодня Арестович сообщил, что Россия начала первый этап наступления на Донбасс.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.