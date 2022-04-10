В Донецке заявили, что половина города осталась без света из-за обстрела. Фото
В оккупированном Донецке заявили, что половина города осталась без света из-за обстрела. Снаряд якобы попал в трансформаторную подстанцию.
Об этом сообщают СМИ сепаратистов.
Электроснабжения нет в Петровском, Кировском и Ленинском районах. Это 40 тысяч абонентов.
Местные "власти" говорят, что снаряд попал в трансформаторную подстанцию.
Также сообщается об обстреле Еленовки и Ясиноватой. В последней, по словам очевидцев, ранены два мирных жителя.
Тем временем подконтрольную Украине часть Донбасса тоже активно обстреливают. Накануне в Северодонецке под обстрелом погибла женщина, раненые в Рубежном, в Лисичанске загорелась многоэтажка.
Также сегодня Арестович сообщил, что Россия начала первый этап наступления на Донбасс.
Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.
Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.
Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.