В субботу, 30 апреля, в российским Сахалине произошел масштабный пожар на гидроэлектростанции. Об этом сообщают местные СМИ.

Известно, что взрыв произошел около 12:00 по местному времени в селе Ильинском, что на Сахалине. В результате инцидента вспыхнул второй блок ГРЕС-2.

Сейчас спасатели борются с огнем, который перекинулся с турбинного отделения на кровлю. Кроме того, на месте также присутствует высшее руководство предприятия.

В то же время в "Сахалинэнерго" утверждают, что причиной пожара стало отключение одного из турбогенераторов. При этом пострадавших в результате инцидента нет.

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