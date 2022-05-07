Массовая эвакуация людей из Киева во время войны на практике показала, что автомобили на 80% отвечают за загрязнение воздуха в городе.

Об этом заявил председатель Управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации Александр Возный в интервью изданию "Вечерний Киев".

"Когда в первые дни войны из Киева выехали автомобили, и улицы стали почти пустыми, мы наблюдали чрезвычайно чистый воздух в городе. Конечно, это не касалось дней, когда в Киевской области продолжались интенсивные пожары", - рассказал Возный.

И раньше была гипотеза о том, что 80% выбросов приходится на передвижные источники загрязнения и 20% — на стационарные. К сожалению, проверить ее на практике удалось во время войны, когда половина населения столицы покинула Киев.

По словам Александра Возного, КГГА увидела, что, когда многие машины покинули город, воздух стал намного чище — фактически 80%, которые были в расчетах, подтвердились на практике.

В то же время стационарные источники загрязнения, такие как завод Энергия, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 продолжали работать в штатном режиме.

Ранее мы писали, что после обстрела нефтебазы в Калиновке в Киеве резко ухудшилось качество воздуха. Сейчас ситуация нормализуется.

Также "Страна" сообщала, что в Харькове после мощных обстрелов значительно ухудшилось качество воздуха.