Еврокомиссия (ЕК) до конца 2021 намерена признать, что атом и природный газ, который по итогам первого полугодия 2021 года впервые обогнал нефть, - экологически чистые источники получения энергии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова и.о. премьер-министра Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции.

"В три часа утра (в пятницу - Ред.) я вернулся с заседания Европейского совета. Председатель Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен - Ред.) пообещала, что до конца текущего года ЕК реализует акт, которым подтвердит, что атом и газ являются (экологически чистыми - Ред.) источниками энергии с низкими эмиссионными выбросами", - сказал он.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что власти США считают, что пока что мало могут сделать для преодоления энергетического кризиса в Европе. По мнению старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности Эймоса Хокстина, во многом выход из кризиса зависит от России, которой следует нарастить поставки газа в ЕС по существующим трубопроводам, а не использовать "Северный поток - 2".

Кроме того, мы также сообщали о том, что Евросоюз планирует после 2049 года отказаться от долгосрочных контрактов на поставку газа в рамках своего "зеленого" перехода.