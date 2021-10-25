Власти США сейчас мало могут сделать для преодоления энергетического кризиса в Европе. Во многом выход из кризиса зависит от России, которой следует нарастить поставки газа в ЕС по существующим трубопроводам, а не использовать "Северный поток - 2".

Такое мнение высказал во время онлайн-брифинга для иностранных журналистов старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин, чьи слова приводит ТАСС.

У дипломата спросили, могут ли США содействовать преодолению энергетического кризиса в Европе путем поставок сжиженного природного газа.

"Думаю, США направляют значительные объемы сжиженного природного газа на рынок. Американское правительство не дает указаний нашим компаниям, кому продавать. С этой точки зрения не думаю, что правительство США многое еще может сделать, что еще не сделано", - ответил представитель Госдепа.

Также он заявил, что Вашингтон считает Россию единственным поставщиком газа на мировом рынке, способным значительно помочь Европе в преодолении кризиса.

"У меня нет сомнения, и это подтвердило МЭА (Международное энергетическое агентство - Ред.), что единственным поставщиком, способным сейчас существенно повлиять на европейскую энергетическую безопасность нынешней зимой, является Россия", - сказал Хокстин.

Он добавил, что россияне не только могут увеличить объемы поставок, но им следует это сделать.

"Им следует это сделать быстро. Им следует поставлять газ по существующим трубопроводам", - полагает сотрудник внешнеполитического ведомства США, тем самым давая понять, что лучше пускать газ, например, через Украину, а не по готовящемуся к эксплуатации "Северному потоку - 2", сертификация которого, по его словам, может затянуться до февраля 2022 года.

Кроме того, он выразил мнение, что текущий кризис лишь дополнительно подчеркнул необходимость перейти на новые чистые и возобновляемые источники энергии.

"Существует представление - я бы сказал, ложное, - увязывающее нынешний кризис с энергетическим переходом. Но кризис вызван не переходом. Там целый ряд факторов, главные из которых связаны с глобальными моделями погоды", - заявил Хокстин и сослался на "засуху в Китае и засуху в Бразилии, которые весьма существенно отразились на гидроэнергетике", ураганы в Мексиканском заливе, "повлиявшие на поставки в Европу", и другие явления.

Советник госсекретаря США считает, что мир сталкивается с климатическим кризисом и энергетическим кризисом одновременно. Все это и приводит к бурному росту цен на энергоресурсы и другие сырьевые товары.

"И это должно нас убедить, что на самом деле нам надо прилагать усилия к ускорению энергетического перехода", - резюмировал Хокстин.

Ранее "Страна" сообщала, что в Молдове из-за нехватки газа объявили чрезвычайное положение.

Также мы писали, что советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль предрекла, что после Молдовы кризис захлестнет и нашу страну.