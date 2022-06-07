В Верховную Раду внесен законопроект, запрещающий продажу и использование салютов и фейерверков.

Карточка документа под №7438 появилась на сайте парламента. Его полное название - "Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об использовании и обращении пиротехнических изделий".

Ответственность за выполнение закона в случае его принятия возлагается на местные власти. При этом ответственность продавцов и потребителей законопроектом не предусматривается.

Как писала "Страна", три дня назад в Одессе прозвучал сигнал воздушной тревоги, а через час в интернете появилась информация о взрывах в городе. Сначала писали, что жители слышали работу ПВО, но затем стало известно, что кто-то запускал фейерверк.

На следующий день после этого случая Владимир Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос о запрете использования пиротехнических средств, в частности фейерверков, во время военного положения. Это произошло в ответ на соответствующую петицию, которая набрала необходимые 25 тысяч голосов на сайте Офиса президента.