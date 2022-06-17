В Киеве начнут усиленно контролировать соблюдение режима тишины, а также запрета на использование пиротехнических изделий, громкое пение и трансляцию развлекательной музыки с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Председатель Киевской городской военной администрации Николай Жирнов издал Отдельное поручение о соблюдении режима тишины, в частности, запрет зрелищ с использованием пиротехнических изделий на территории столицы, а также громкого пения, трансляции развлекательной музыки с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры, пользоваться другими громкоговорящими установками", говорится в сообщении.

Как указано в документе, в условиях войны в Украине и ожидания ракетных ударов несоблюдение режима тишины негативно влияет на психоэмоциональное состояние жителей Киева.

Главам столичных районных госадминистраций поручено обеспечить контроль за соблюдением требований раздела XI "Соблюдение тишины в общественных местах в г. Киеве" Правил благоустройства Киева от 25 декабря 2008 года.

Напомним, Зеленский поручил запретить использование фейерверков во время военного положения в Украине.

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