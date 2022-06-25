Местные жители в Одессе рассказывают, что из библиотек города начали убирать русскую литературу. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

"Уважаемые читатели, извините, современная русская литература ушла за русским военным кораблем", - говорится в объявлении.

У кого по этому повод возникают вопросы - предлагают "обращаться в СБУ".

Отметим, что это происходит на фоне кампании по дерусификации, охватившей город и область. В частности, недавно директор Департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак заявил, что с августа в регионе больше не будут преподавать русский язык и литературу. При чем учебники уже изъяли, а из учебного процесса убрали российских писателей. Предполагается, что их заменят авторами из других стран.

Напомним, в харьковском университете им. Каразина убрали кафедры русского языка и литературы.

Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.