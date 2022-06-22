В Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу.

Об этом заявил директор Департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак.

Русский язык и литература исчезнут в регионе как предметы с 1 августа. Учебники по ним уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех российских писателей. Их заменят авторами других государств.

Также русский язык в школах не сможет существовать даже факультативно, его запретят преподавать полностью. Такое решение приняли учебные заведения при формировании учебной программы на 2022-2023 годы.

"Нам предлагали оставить русский язык и литературу как факультатив, но мы отказали. Департамент выступает за полный его запрет во всех городских учебных заведениях", – отметил Лончак.

Что касается преподавания русского в самом городе Одессе, то ОВА ожидает решения на этот счет мэра Геннадия Труханова в августе.

На прошлой неделе стало известно, что из школьной программы по зарубежной литературе в Украине предлагают убрать произведения, написанные российскими и советскими авторами. Мы разбирались, что предлагают выбросить из программы, чем заменят "российский и белорусский контент" и что об этом пишут в соцсетях.

Также "Страна" рассказывала, что в ТикТоке опубликовано видео бойца ВСУ, который после четырех месяцев войны вернулся с фронта на операцию в Киев. Он описал дорожный конфликт в столице, в ходе которого от него стали требовать говорить на украинском.