На этой неделе стало известно, что из школьной программы по зарубежной литературе в Украине предлагают убрать произведения, написанные российскими и советскими авторами.

В "черный список" рабочей группы при Министерстве образования попали Толстой, Достоевский, Чехов, Пушкин и другие известные писатели. Они полностью исчезнут из украинской школы, если предложение группы будет принято. Также из программы предлагают исключить или сильно уменьшить долю Гоголя и Булгакова, которые родились и писали в Украине и об Украине.

В программе не будет таких знаменитых произведений этих авторов как "Ревизор", "Нос", "Собачье сердце" и "Мастер и Маргарита".

Вызывает вопросы и "стирание" из школьной программы древнерусских былин, сюжеты которых разворачивались на территории современной Украины.

Повторимся, пока все это на уровне рекомендаций, окончательное решение должны принять в МОН.

Разбирались, что предлагают выбросить из программы, чем заменят "российский и белорусский контент" и что об этом пишут в соцсетях.

Как поменяют уроки литературы в 6-11 классах

Решение по изменению школьной программы рабочая группа при министерстве утвердила 13 июня. Среди экспертов - школьные учителя, филологи, педагоги, а также депутат от "Голоса" Наталья Пипа и ее помощница. Еще из представителей общественности - глава кировоградской "Просвиты".

В обосновании говорится, что необходимость пересмотреть предмет "зарубежная литература" в 6-11 классах назрела из-за "массового вторжения вооруженных сил РФ в Украину". Произведения русских и белорусских писателей предлагают заменить на книги других зарубежных авторов.

Отдельно упоминается Николай Гоголь и Таир Халилов, крымско-татарский писатель. Их произведения предлагают перенести из "зарубежной литературы" в "украинскую литературу".

Но у того же Гоголя туда перейдет только часть творчества - остальное просто уберут из программы.

Итак, что же предлагают поменять эксперты?

6 класс

Басни о животных Крылова рекомендуют заменить баснями француза де Лафонтена.

"Ночь перед Рождеством" Гоголя предлагается перенести из мировой в украинскую литературу, а в освободившиеся часы учителя могут разобрать с учениками другие произведения в жанре приключения и фантастика - Стивенсона, Диккенса или Жюля Верна.

Рассказы Чехова "Хамелеон", "Толстый и тонкий" советуют заменить чтением рассказов современной французской писательницы Анны Гавальды или произведением О.Генри "Вождь краснокожих".

7 класс

Древнерусскую былину "Илья Муромец и Соловей разбойник" предлагают заменить на европейские баллады "Как Робин гуд стал разбойником", "Поединок Робин Гуда с Гаем Гизборном" и "Король Лир и его дочки". Причиной указали "разгрузку программы" и "удаление произведений, трудных для восприятия".

Между тем Илья Муромец - персонаж, действовавший, согласно легендам, на территории современной Украины. Его мощи хранятся в Киево-Печерской лавре. Изъять предлагают не только произведение об Илье Муромце, а вообще раздел "былины".

В европейской поэзии о Второй мировой войне стихи Окуджавы предложили заменить на произведения Вайсгласа - немецкоязычного поэта еврейского происхождения, который родился в Черновцах.

Стихи Пушкина в 7 классе предложили заменить на поэзию Гете, Бернса, Гейне или Мицкевича.

"Алые паруса" Грина могут заменить произведения шведа Ульфа Старка. Вообще убрать предлагают знаменитый стих Константина Симонова "Жди меня".

8 класс

Повесть россиянки Марины Аромштам "Когда отдыхают ангелы" рекомендуют убрать из программы.

9 класс

Вместо Пушкина и Лермонтова девятиклассникам на выбор предлагают произведения Джейн Остин, Шарлотты Бронте, Гюго, Джозефа Конрада.

У Пушкина вычеркнут в том числе его центральное произведение - "Евгений Онегин". А у Лермонтова - роман "Герой нашего времени".

У Гоголя предлагают вообще убрать "Ревизор" и "Шинель" и остальные повести петербургского цикла. В освободившиеся часы школьникам предлагают больше времени уделить произведениям Бальзака, Ибсена и Бернарда Шоу.

Эксперты рекомендовали убрать "Собачье сердце" Булгакова из-за вторжения России (хотя непонятно, как это связано) и того, что повесть "тяжелая для восприятия учащимися в результате сложного исторического контекста".

10 класс

Из программы советуют убрать "Преступление и наказание" Достоевского опять же из-за вторжения России (тоже неясно, какая связь) и того, что "произведение тяжелое для восприятия подростков".

Предлагают убрать стихи Тютчева и Фета и за счет этого больше времени уделить Уитмену и Гофману.

Также эксперты советуют вычеркнуть "Алхимика" Паоло Коэльо из списка произведений на выбор.

11 класс

"Мастера и Маргариту" Булгакова советуют заменить на "Чуму" Альбера Камю. Отметим, что к роману знаменитого француза можно с легкостью применить определение "тяжести" для восприятия подростков. В любом случае, куда больше, чем к "Мастеру и Маргарите".

Из списка поэзии для избирательного изучения просят убрать Ахматову, Цветаеву, Маяковского, Блока, Пастернака. Останутся Аполлинер, Рильке и Лорка.

Из списка произведений для дополнительного чтения собираются вычеркнуть Мандельштама, Бунина, Гумилева, Есенина, Грибоедова, а также "Человека-амфибию" Беляева, "Три толстяка" Олеши, "Белый Бим Черное ухо" Троепольского, "Бабий Яр" Анатолия Кузнецова.

"Бабий яр" - книга, которая была изъята в СССР после первого тиража, а сам писатель бежал в Великобританию. Полное издание вышло уже после распада СССР. Роман был переведен на украинский язык. Сам Кузнецов родился и жил в Киеве, тут установили ему памятник.

Его роман "попал под раздачу", видимо, за негативное изображение роли местных коллаборационистов и полицаев, а также украинских националистов, которые сотрудничали с немцами.

Также из списка для дополнительного чтения собираются вычеркнуть "Войну и мир" Толстого, "Вишневый сад", "Человека в футляре" и "Даму с собачкой" Чехова, "Идиота" и "Братьев Карамазовых" Достоевского, "Дни Турбиных" Булгакова.

Теперь эти рекомендации должны изучить в Министерстве образования. Говорить о том, что изменения внесут, можно будет только после приказа МОН.

"Гоголь - наш". Что пишут в соцсетях

Инициативы эти вызвали неоднозначную реакцию. Причем в самых разных кругах.

Известный деятель украинского националистического движения, экс-нардеп Игорь Мосийчук написал, что после того, как он начал знакомиться со списком литературных произведений, которые в МОН рекомендуют исключить из школьной программы, у него сложилось впечатление, что в этой рабочей группе "собрались либо долбо#бы, которые никогда книги в руках не держали, либо откровенно антиукраинские элементы, а возможно и вражеские агенты".

"Действительно из школьной программы исключается масса вражеского литературного хлама, но среди него произведения, которые являются нашим историко-литературным наследием, в которых высмеивается россия и даже откровенно антисоветские…" - написал Мосийчук.

Он возмутился тем, что из списка предлагают убрать Гоголя, белорусского писателя Василия Быкова и былины.

"В своих гениальных произведениях "Ревизор", "Нос", "Шинель" выдающийся украинский писатель Николай Гоголь как никто высмеял россию, просто вывернув на обзор всю ее низость, подлость и никчемность… Оказывается, эти произведения нашего Гоголя хотят исключить из школьной программы из-за… вооруженной агрессии рф.

Где хоть пол слова в любых произведениях Гоголя, которые унижали бы Украину, превозносили россию и хоть как-то оправдывали любую агрессию москвы против Киева?

Такое впечатление, что эта рабочая группа намеренно выталкивает нашего украинского Гоголя из Украины в Москву!

– Так же совершенно отказываюсь понимать исключение из школьной программы произведений белорусского писателя Василия Быкова. К сведению группы товарищей собравшихся в этой рабочей группе Быков все свои произведения писал на белорусском языке, с которого они потом переводились на русский, он был очень жестким критиком Лукашенко, который называл его произведения антисоветскими, из-за преследования со стороны Лукашенко был вынужден эмигрировать в Финляндию, а в его знаменитом произведении "Иди и смотри" в завуалированной форме вообще описана путинская армия…

Ну и верх глупости и откровенно антиукраинская диверсия это исключение из школьной программы раздела "Былины" о русских богатырях, включая Илью Муромца. Рекомендую немедленно членам рабочей группы перечитать "Историю украинской литературы" Михаила Грушевского и понять, что именно из древнерусских былин берет начало украинская литература…

А еще этим товарищам-комиссарам следует сходить в Киево-Печерскую лавру и поклониться святым мощам Ильи Муромца. Дай Бог, чтобы чиновники МОН принимая окончательное решение внимательно изучили предложения этих ляпкиных-тяпкиных и отделили зерна от мякины!!!" - написал экс-нардеп.

"Булгаков мог бы написать замечательный роман о том, как шариковы вычеркивают его из школьной программы. Было бы очень красиво" - прокомментировал решение образовательной комиссии депутат "Слуги народа" Максим Бужанский.

А ресторатор Олеся Остафиева задается вопросом насколько обосновано исключение книги "Бабий Яр" Анатолия Кузнецова.

"Из школьной программы планируют убрать все произведения, написанные русскими и советскими (кроме украинских) авторами. Исключают и Бабий Яр Анатолия Кузнецова. Я читала эту книгу в 2006 году, так что могу ошибаться, но насколько помню там не было просоветских или пророссийских интонаций. Воспоминания мальчика, пережившего трагедию Бабьего Яра. И рефлексии о тех часах, где он высказывался против сталинского режима – было там и о сожжении книг, авторы которых объявлялись «врагами народа», и о лживости пионерии и о голодоморе с коллективизацией. Может, я ошибаюсь и историю Бабьего Яра стоит изучать с другими книгами. А может, в комиссии действительно переусердствовали", - написала Остафиева.