Анализируем итоги 1464-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась около Резниковки, Пазено и Приволья на Славянском направлении, сообщает DeepState.

На этом направлении россияне стабильно наступают уже длительное время, приближаясь к Славянску и Краматорску с востока.

Также российские войска продолжают операцию по выходу к подступам Краматорска с юга и юго-востока, пишет украинский военный эксперт Константин Машовец.

Для этого россияне сформировали две тактические группы и пытаются реализовать план двойного охвата агломерации Дружковка – Константиновка. Основные усилия сосредоточены южнее и юго-восточнее Константиновки, а также вдоль трассы Т-0504.

Тревожным моментом для ВСУ Машовец называет продвижение российских подразделений к рубежу Ильинка – Бересток к югу от Константиновки. Отдельные штурмовые группы смогли закрепиться в Ильинке и выйти к окраинам Константиновки со стороны Покровска. Несмотря на нестабильность их положения, сам факт закрепления создает для украинской обороны дополнительное давление и формирует угрозу прорыва в западную часть города.

Кроме того, российские войска постепенно вытесняют украинские подразделения в юго-восточной части Константиновки. По словам эксперта, даже при медленных темпах продвижения противник, обладая численным преимуществом, методично наращивает давление. Для закрепления на окраинах города ему потребовалось около полутора месяцев, что говорит о готовности вести затяжной штурм с постепенным изматыванием обороны.

Сохраняется и угроза с Южного направления. Украинские позиции между Константиновкой и водохранилищем Клебан Бык остаются под давлением. При дальнейшем продвижении российских войск ВСУ могут оказаться перед необходимостью отхода в центральную часть Константиновки под риском частичного охвата.

В более широком оперативном контексте Машовец указывает, что если российское командование планирует летнюю Славянско-Краматорскую операцию, то захват Константиновки и Дружковки становится для него приоритетной задачей ближайших месяцев. В случае успеха это позволит создать прямую угрозу всей Славянско-Краматорской агломерации с Южного направления.

В то же время без выхода к Доброполью и перехвата дороги Доброполье – Краматорск реализация такого плана может столкнуться с серьезными оперативно-тактическими трудностями, добавляет Машовец.

Сегодня россияне нанесли по Украине крупный воздушный удар - почти 40 ракет и более 400 дронов. Мониторинговые паблики писали, что целями стали подстанции, аэродром, ТЭЦ, ТЭС, газовые объекты и объекты ВПК.

В результате ударов начались отключения в Харьковской, Полтавской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Разговор Трампа и Зеленского

Вчера Трамп и Зеленский провели получасовой телефонный разговор, на котором присутствовали Уиткофф и Кушнер. Ранее эту беседу не анонсировали. Но состоялась она за день до встречи представителей Украины и США в Женеве, которая началась сегодня.

Судя по всему, речь о предварительных переговорах американцев как с украинцами, так и с россиянами - в Женеву также прибыл представитель Путина Дмитриев. Вероятно, идет подготовка уже к трехсторонней встрече, которая предварительно состоится в начале марта.

А вчерашний разговор Трампа и Зеленского, похоже, имел целью согласовать позиции накануне сегодняшних предварительных переговоров.

Издание Axios пишет, что Трамп в разговоре с Зеленским заявил, что хочет остановки войны в течение месяца, чтобы добиться мирного соглашения уже к лету.

Собеседники издания назвали разговор "очень дружелюбным и позитивным". Трамп заявил, что конфликт "продолжается слишком долго".

Отдельно обсуждалась идея трехстороннего саммита с участием Трампа, Зеленского и Путина. По словам источников, Трамп готов работать над его организацией, если запланированная на начало марта встреча делегаций США, России и Украины приведет к большему прогрессу.

Украинский телеканал "Суспильне" сообщает, со ссылкой на источники на Банковой, что Трамп и Зеленский обсуждали, как решить территориальный вопрос. И подтверждает, что оба президента озвучили пожелание, что война должна закончиться в ближайшие месяцы.

Напомним, РФ и США требуют вывода ВСУ из Донбасса ради завершения войны. Зеленский против и, кроме того, требует дать Украине гарантии безопасности до остановки боевых действий. Сумели ли президенты сдвинуть позиции по этому вопросу, пока неизвестно.

Но то, что разговор состоялся, говорит об усилении дипломатических усилий, к которым подключился впервые за долгое время сам Трамп.

В украинских политических кругах бытует версия, что президент США действительно готов в ближайшие недели резко нарастить усилия (в том числе и в плане давления на Зеленского по выводу войск из Донбасса), чтобы добиться прекращения огня.

Впрочем, это будет возможно, только если Трампа не отвлекут в ближайшее время новые проблемы. В виде, например, войны с Ираном.

Обострение вокруг Ирана и Кубы

Сегодня, помимо консультаций по Украине, в Женеве стартовали переговоры США с Ираном.

Американцы там потребовали демонтировать три ключевых ядерных объекта Ирана - Фордо, Натанз и Исфахан - а также передать весь обогащенный уран американцам, сообщает The Wall Street Journal.

По данным газеты, Тегерану предложено сохранить только Тегеранский исследовательский реактор, но при этом полностью отказаться от обогащения урана.

Среди других условий - отсутствие в соглашении четкого графика поэтапного снятия санкций. Как пишет газета, на первом этапе США готовы снять минимальную часть ограничений, а дальнейшее послабление возможно только при полном выполнении Ираном всех требований.

Главный вопрос - что будет, если Тегеран этих условий не примет.

СМИ по-прежнему пишут о демонстративных военных приготовлениях Штатов, но указывают, что Белый дом сомневается в нанесении удара.

Старшие советники Трампа хотят, чтобы Израиль первым нанес удар по Ирану, сообщает Politico со ссылкой на источники. Белый дом считает, что таким образом ответный удар Ирана по Израилю мобилизует поддержку американских избирателей для нанесения удара со стороны США.

Но Израиль бить первым не хочет, указывает газета. Поэтому наиболее вероятным сценарием может стать совместная американо-израильская операция.

В то же время звучит и другая точка зрения - что Трамп может на самом деле не планировать удары по Ирану, а пытается удержать от них Израиль.

"Ирак стал настоящей катастрофой. И Трамп был первым крупным политическим кандидатом, который сказал об этом вслух. Он это знает. Он всегда это знал. Так почему же он вообще может рассматривать возможность войны с Ираном? Один из вариантов объяснения — у Соединённых Штатов может не быть выбора, начнётся эта война или нет, потому что правительство Биньямина Нетаньяху может действовать в одностороннем порядке, нанеся превентивный удар по Ирану", - заявил американский журналист Такер Карлсон.

Он прогнозирует, что тогда Иран нанесёт удар по Израилю, а затем и по американским объектам в Персидском заливе и по энергетической инфраструктуре региона.

"И в таком случае США по определению окажутся втянутыми в конфликт. Таким образом, возможно, правительство США, не стремясь к войне с Ираном, пытается найти способ сдержать поведение своего ближайшего союзника - Израиля", - пишет журналист, который уже ранее критиковал Израиль за втягивание США в войну с Ираном.

О том, какие могут быть сомнения у Трампа при планировании войны с Ираном, мы писали здесь.

При этом еще одной точкой мировой напряженности может стать Куба.

Вчера кубинские власти заявили, что захватили американский катер с вооруженными людьми, который нарушил территориальные воды Кубы. Четыре американца погибли, остальные были захвачены в плен. Гавана заявила, что это были этнические кубинцы, которые по заданию США планировали теракты на острове.

В США заявили, что катер не входит в состав американского флота и заявили, что проведут расследование. При этом Белый дом или Пентагон хранят по этому поводу молчание.

Напомним, что Трамп после захвата президента Венесуэлы Мадуро резко усилил давление на Кубу.

Он лишил страну венесуэльской нефти и пригрозил пошлинами тем странам, которые будут поставлять на остров топливо. После чего они резко прекратились и сейчас на Кубе полноценный топливный кризис. Кроме того, в последнее время СМИ регулярно пишут о намерениях Трампа и его администрации свергнуть нынешние кубинские власти - в том числе о неофициальных переговорах США и кубинских властей о смене режима на острове.

Но, судя по инциденту с катером, переговоры идут сложно.

Задержан подозреваемый в убийстве Портнова

Вчера испанская полиция заявила о поимке преступника, который убил в Мадриде известного украинского юриста Андрея Портнов в мае 2025 года.

Сообщается, что подозреваемый был задержан в немецком городе Хайнсберг на границе с Нидерландами. Операцию по задержанию проводили немецкие и испанские полицейские.

В Европе выдан ордер на арест и ордер на проведение расследования в отношении места жительства подозреваемого, добавляет полиция.

"Благодаря расследованию, проведенному агентами Национальной полиции, подозреваемый в убийстве гражданина Украины А.П., которое произошло 21 мая 2025 года у ворот школы в мадридском пригороде Посуэло-де-Аларкон, был арестован в городе Хайнсберг (Германия). Агенты группы расследования убийств полиции Мадрида отправились в немецкий город, где был произведен арест, в сотрудничестве с группой специальных операций немецкой полиции.

Расследование показало, что арестованный был человеком, который произвел выстрелы у двери школы. Судебное разбирательство проводится Судом номер 1 Посуэло-де-Аларкона, в предварительном разбирательстве, объявленном секретным.

Был выдан европейский ордер об аресте и еще один европейский ордер о расследовании, чтобы продолжить обыск задержанного. Расследование продолжается до полного установления всех фактов", - говорится в сообщении полиции, которое публикует видео задержания.

Украинские СМИ пишут, что задержанный - гражданин Украины, выходец из Донецкой области. Следствие считает его вероятным исполнителем преступления. У него было двое сообщников - один из них его брат. Во время нападения братья были вооружены огнестрельным оружием. Брат задержанного сейчас скрывается в России.

Также разыскивается третий соучастник, который, по версии источников, обеспечивал отход после нападения.

Официально это не подтверждалось. Версии убийства Портнова мы разбирали здесь.

Проблемы украинцев в Европе

В Европе усложняют жизнь украинцам-мигрантам.

В МВД Германии советуют украинским беженцам, которые хотят остаться, уже сейчас самостоятельно менять свой статус и получать вид на жительство, передает DW.

Руководитель группы по Украине в Федеральном министерстве внутренних дел Ганс-Ульрих Бенра сообщил на конференции в Берлине, что Германия пока не планирует вводить новый статус для украинцев.

После марта 2027 года, когда, вероятно, закончится европейская программа приема украинцев, скорее всего, будет переходный период.

Берлин призывает украинцев, желающих остаться в Германии, уже сейчас самостоятельно получать виды на жительство, не откладывая это в последний момент, когда будет наплыв заявлений. Остаться смогут, в частности, квалифицированные специалисты со знанием языка. А тем, кто не работает или недостаточно зарабатывает, "остаться будет уже сложнее", пишет DW.

Но это вопрос непонятного пока будущего. А вот в правительстве Норвегии уже сейчас хотят прекратить принимать украинских мужчин призывного возраста, заявила министр юстиции Астри Аас-Хансен.

Она отметила, что многие украинские парни 18-22 лет поехали в Норвегию после открытия для них границ в прошлом году. Поэтому, "чтобы избежать чрезмерного наплыва, необходимо усилить контроль", и правительство вскоре представит предложение принимать украинских мужчин 18-60 лет только на общих основаниях, а не по программе временной коллективной защиты.

"За последние годы норвежские общины проделали огромную работу и расселили почти 100 тысяч перемещенных лиц из Украины. Многие муниципалитеты сообщают о перегрузке местных услуг и нехватке жилья", – заявила министр труда и интеграции Кьерсти Стенсенг.

Ужесточение правил не коснется мужчин, которые уже получили защиту. А также непризывных.

В Британии также не все гладко.

Sky News сообщает, что британские власти отказали в продлении убежища украинской семье, посоветовав ребенку с паническими атаками использовать шумоподавляющие наушники, чтобы не слышать бомб. Лондон заявил семье, что в Украине остаются безопасные районы для жизни на западе страны и семья может уехать в Черновцы.

"Поскольку мы переселим вас в зону, свободную от конфликта, [ее панические атаки] не достигнут порогового значения. Вы могли бы рассмотреть возможность использования наушников с шумоподавлением и звукоизоляции помещений, чтобы помочь вашей дочери справиться с симптомами панических атак", - ответили в МВД Британии.

Ведомство ссылается на свои рекомендации от января 2025 года: "В целом гуманитарная ситуация в Украине не настолько тяжелая, чтобы имелись веские основания полагать, что существует реальная угроза причинения серьезного вреда в виде пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения".

Подающие заявки украинцы же ссылаются на заявление Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев от ноября, в котором говорится, что удар по Тернополю "ясно демонстрирует, что ни одна часть страны не может считаться безопасной".

"Но они не слушали, — сказала женщина, чьей дочери посоветовали наушники. - Когда мне сказали, что я могу просто вернуться на запад Украины, потому что это не зона конфликта, я никогда прежде не чувствовала себя такой ничтожной".

Адвокаты по иммиграционным вопросам сообщили Sky News, что большинство заявлений о предоставлении убежища от граждан Украины сейчас отклоняются, хотя до апреля 2025 года почти все были одобрены. Данные МВД Британии за 2024-2025 годы также показывают резкое сокращение числа утвержденных заявок, начиная с апреля прошлого года.