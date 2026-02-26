За убийство известного украинского юриста Андрея Портнова задержан гражданин Украины.

Об этом пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По данным газеты, задержанный является выходцем из Донецкой области. Следствие считает его вероятным исполнителем преступления. У него было двое сообщников, один из них - его брат.

Собеседники издания утверждают, что во время нападения братья были вооружены огнестрельным оружием. Брат задержанного сейчас скрывается в России.

Также разыскивается третий соучастник, который, по версии источников, обеспечивал отход после нападения.

Напомним, подозреваемого в убийстве Портнова сегодня задержали в Германии. Испанская полиция публиковала видео его задержания.

Как мы писали, известного украинского юриста Андрея Портнова убили в мае прошлого года в Мадриде, у Американской школы в районе Посуэло, куда он привез своих детей.

Киллер произвел четыре выстрела в грудь и один в голову, когда Портнов возвращался к своему автомобилю. После убийства стрелок скрылся на мотоцикле.

Что известно о Портнове и его гибели, мы рассказывали в отдельном материале.