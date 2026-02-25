В Германии задержали подозреваемого в убийстве украинского юриста Андрея Портнова.

Сначала об этом сообщило российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на сообщение полиции.

Кроме того, ТАСС также ссылается на информацию испанского телеканала Antena 3. По его данным, подозреваемый в убийстве юриста является гражданином Украины.

Позже испанская полиция официально подтвердила задержание подозреваемого в убийстве Андрея Портнова.

На ее сайте сообщается, что подозреваемый в убийстве был задержан в немецком городе Хайнсберг. Операцию по задержанию проводили немецкие и испанские полицейские.

В Европе выдан ордер на арест и ордер на проведение расследования в отношении места жительства подозреваемого, добавляет полиция.

"Благодаря расследованию, проведенному агентами Национальной полиции, подозреваемый в убийстве гражданина Украины А.П., которое произошло 21 мая 2025 года у ворот школы в мадридском городе Посуэло-де-Аларкон, был арестован в городе Хайнсберг (Германия). Агенты группы расследования убийств полиции Мадрида отправились в немецкий город, где был произведен арест, в сотрудничестве с группой специальных операций немецкой полиции.

Расследование показало, что арестованный был человеком, который произвел выстрелы у двери школы. Судебное разбирательство проводится Судом номер 1 Посуэло-де-Аларкона в предварительном разбирательстве, объявленном секретным.

Был выдан европейский ордер об аресте и еще один европейский ордер о расследовании, чтобы продолжить обыск задержанного. Расследование продолжается до полного установления всех фактов", - говорится в сообщении полиции.

Также испанская полиция опубликовала видео задержания подозреваемого в убийстве Портнова.

Напомним, известного украинского юриста Андрея Портнова убили в мае прошлого года в Мадриде, у Американской школы в районе Посуэло, куда он привез своих детей.

Киллер произвел четыре выстрела в грудь и один в голову, когда Портнов возвращался к своему автомобилю. После убийства стрелок скрылся на мотоцикле.

Что известно о Портнове и его гибели, мы писали в отдельном материале.