Юрист и советник президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах Андрей Портнов накануне убийства приезжал в Украину и встречался с чиновниками, отвечающими за работу правоохранительных органов.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным Портнов был в Украину 17-18 мая и встречался с высокопоставленными лицами из силовых структур.

Информацию о приезде Портнова в Украину подтверждают источники "Страны" в его окружении. Также они добавляют, что недавно в Украину вернулись жить некоторые близкие родственники Портнова.

Напомним, Портнова расстреляли практически в упор в пригороде Мадрида утром 21 мая, когда он привез в школу детей. Мотивы преступления не установлены, преступники и заказчики не пойманы.

Мы приводили комментарии близких юриста по поводу убийства. Один из них считает, что это была показательная казнь, поскольку место преступления расположено прямо перед школой, на глазах у детей, а район хорошо охраняется, из-за чего организовать такой расстрел весьма непросто.