Стрелял человек с закрытым лицом. Испанская газета El Mundo публикует новые подробности убийства юриста Андрея Портнова.

Заявляется, что Портнов привез своих маленьких дочерей в школу.

Портнов возвращался от дверей школы к своему автомобилю Mercedes. Когда он находился на стоянке, менее чем в трёх метрах от машины, по нему сзади открыл огонь человек в спортивном костюме с частично закрытым лицом.

В тот момент некоторые родители также возвращались к своим автомобилям. Первой к раненому подошла женщина, которая начала звать на помощь и закричала. Затем на улицу выбежали студенты из расположенного рядом общежития, услышавшие выстрелы. Один из них позвонил в полицию. "Прозвучало пять или шесть выстрелов", - позже сообщил один из молодых людей, чётко услышавший стрельбу.

Врачи скорой помощи, прибывшие на место, лишь констатировали смерть Портнова от ранений, несовместимых с жизнью.

Теперь полиция разыскивает по крайней мере двух мужчин, участвовавших в убийстве, сообщили источники, близкие к расследованию. По словам очевидцев, стрелявший был в синем спортивном костюме и с поясной сумкой. После убийства он, вероятно, скрылся с места преступления на мотоцикле, где его ждал сообщник.

Ранее мы рассказывали, что известно о жизни и смерти Андрея Портнова, а также публиковали реакцию близких украинского юриста на его убийство.