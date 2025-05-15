Движение "Честно" повторно оштрафовали по иску юриста Портнова
На движение "Честно" повторно наложен штраф за невыполнение решений судов первой и апелляционной инстанций по опровержению недостоверной информации, распространенной об известном юристе Андрее Портнове.
Об этом сообщила адвокат Портнова Карина Никитян.
Она пояснила, что эта организация до сих пор не опубликовала опровержение и не удалила все материалы, касающиеся Портнова, как того требует судебное решение. Поэтому государственный исполнитель наложил на ОО "Движение "Честно" штраф в размере 10 200 грн и предупредил об уголовной ответственности за умышленное невыполнение решения.
Раньше на организацию уже накладывали штраф в размере 5100 гривен.
Кроме того, адвокат отметила, что в случае дальнейшего игнорирования судебного решения и отказа обнародовать опровержение начнется процедура привлечения должностных лиц организации к уголовной ответственности. Также она отметила, что будет инициирован запрет на их выезд за границу.
Напомним, что Портнов уже выиграл несколько судебных дел против политических и общественных организаций, а также СМИ, публиковавших о нем информацию, признанную судом недостоверной.
При этом организации выплачивали ему компенсации.