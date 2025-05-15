На движение "Честно" повторно наложен штраф за невыполнение решений судов первой и апелляционной инстанций по опровержению недостоверной информации, распространенной об известном юристе Андрее Портнове.

Об этом сообщила адвокат Портнова Карина Никитян.

Она пояснила, что эта организация до сих пор не опубликовала опровержение и не удалила все материалы, касающиеся Портнова, как того требует судебное решение. Поэтому государственный исполнитель наложил на ОО "Движение "Честно" штраф в размере 10 200 грн и предупредил об уголовной ответственности за умышленное невыполнение решения.

Раньше на организацию уже накладывали штраф в размере 5100 гривен.

Кроме того, адвокат отметила, что в случае дальнейшего игнорирования судебного решения и отказа обнародовать опровержение начнется процедура привлечения должностных лиц организации к уголовной ответственности. Также она отметила, что будет инициирован запрет на их выезд за границу.

Напомним, что Портнов уже выиграл несколько судебных дел против политических и общественных организаций, а также СМИ, публиковавших о нем информацию, признанную судом недостоверной.

При этом организации выплачивали ему компенсации.