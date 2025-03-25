Журналисты издания "Бизнес.Цензор" заплатили юристу Андрею Портнову еще более 100 тысяч гривен, исполнив решение суда.

Об этом изданию "Закон и бизнес" сообщила адвокат юриста Анна Косинова.

В начале марта Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Дарницкого райсуда столицы, согласно которому с руководителя издания "Бизнес.Цензор" Юрия Винничука и журналиста Ольги Прокопишин взыскано более 40 тысяч гривен в пользу Портнова по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Также Киевский апелляционный суд дополнительно взыскал с Винничука и Прокопишин более 100 тысяч гривен судебных издержек в пользу Портнова и обязал "Бизнес.Цензор" и его журналистов опровергнуть недостоверную информацию, распространенную о юристе.

По словам Косиновой, решение суда в части опровержения недостоверной информации до сих пор не исполнено, поэтому в ближайшие дни готовится его принудительное исполнение. Также защита инициирует новые штрафы за невыполнение решения.

Ранее Портнов также выиграл суды у Центра противодействия коррупции, "Радио Свобода", движения "Честно", Kyiv Independent , NV, Петра Порошенко и других.

Например, в феврале "Громадское" оштрафовали за невыполнение решения суда по его иску.