Сотрудники издания "Бизнес.Цензор" уплатили юристу Портнову по его иску около 100 тысяч гривен
Журналисты издания "Бизнес.Цензор" заплатили юристу Андрею Портнову еще более 100 тысяч гривен, исполнив решение суда.
Об этом изданию "Закон и бизнес" сообщила адвокат юриста Анна Косинова.
В начале марта Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Дарницкого райсуда столицы, согласно которому с руководителя издания "Бизнес.Цензор" Юрия Винничука и журналиста Ольги Прокопишин взыскано более 40 тысяч гривен в пользу Портнова по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Также Киевский апелляционный суд дополнительно взыскал с Винничука и Прокопишин более 100 тысяч гривен судебных издержек в пользу Портнова и обязал "Бизнес.Цензор" и его журналистов опровергнуть недостоверную информацию, распространенную о юристе.
По словам Косиновой, решение суда в части опровержения недостоверной информации до сих пор не исполнено, поэтому в ближайшие дни готовится его принудительное исполнение. Также защита инициирует новые штрафы за невыполнение решения.
Ранее Портнов также выиграл суды у Центра противодействия коррупции, "Радио Свобода", движения "Честно", Kyiv Independent , NV, Петра Порошенко и других.
Например, в феврале "Громадское" оштрафовали за невыполнение решения суда по его иску.