Издание NV по требованию суда опубликовало опровержение статьи об известном юристе Андрее Портнове.

В 2020 году издание наряду с некоторыми другими СМИ опубликовало заявление руководителя программы "Схемы" на "Радио Свобода" Натальи Седлецкой о том, что Портнов может быть причастен к поджогу их редакционного автомобиля. Она обосновывала свои утверждения "очевидными мыслями", поскольку у проекта с Портновым ранее был конфликт.

Суд признал слова Седлецкой "недостоверными и нарушающими личные неимущественные права" Портнова. И обязал СМИ, которые их распространяли, опубликовать опровержение, что и сделало NV.

В начале сентября Портнов выиграл суд у движения "Честно". Суд признал недостоверной информацию, распространенную организацией, о подозрении юриста в государственной измене. Она должна выплатить правоведу 240 тысяч гривен компенсации.

Также издания "Киев Индепендент", StatеWatch и "Левый берег" должны заплатить Портнову 80 тысяч за недостоверную информацию.

В сентябре апелляционный суд оставил в силе решения в пользу Портнова по искам к нескольким СМИ и ведущей "Схем".