Лондонский суд перенес на конец ноября рассмотрение запроса Украины об экстрадиции народного депутата Артёма Дмитрука, которое было запланировано на 1 ноября.

Об этом сам парламентарий сообщил "Стране".

Дмитрук заявил, что следующее заседание будет "чисто техническим", а на первом заседании, которое прошло 24 сентября, суд в экстрадиции отказал.

По словам депутата, по сути дело об экстрадиции могут начать рассматривать только весной-летом 2025 года.

"К настоящему времени я успел провести ряд встреч с международными правовыми организациями, которым предоставил все документы и доказательства моего преследования со стороны Зеленского. Я подал все заявления, разъяснения и доказательства, в которых указал о физических пытках, которые проводили против меня сотрудники СБУ. По этому вопросу ведется отдельный кейс в рамках судебной работы и работы с международными правозащитными организациями. Мои адвокаты уже собрали достаточно доказательств того, что мое уголовное преследование ведется исключительно по политическим мотивам, а все обвинения против меня полностью сфальсифицированы. На следующих заседаниях нам нужно будет предоставить все эти материалы суду, на что нам понадобится несколько судебных дней", - рассказал Дмитрук.

Он также сказал, что "делает все возможное, чтобы как можно скорее вернуться в Украину, получив оправдания во всех судах".

Напомним, в Украине Дмитруку объявлено о подозрении по обвинению в нападении на правоохранителя и военного. По данным следствия, нардеп в Одессе напал на сотрудника правоохранительного органа во время исполнения им служебных обязанностей.

В начале осени он дал интервью нашему изданию.