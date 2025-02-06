"Громадское" оштрафовали на 5,1 тысячи гривен за невыполнение решения суда об опровержении информации об известном юристе Андрее Портнове.

Об этом сообщает "Закон и бизнес" со ссылкой на адвоката Портнова Карину Никитян.

По ее словам, государственный исполнитель констатировал, что "Громадское телевидение" до сих пор не выполнило в полном объеме решение Печерского районного суда Киева от 6 августа 2024 года, согласно которому, в частности, оно должно было опровергнуть распространенную информацию и оплатить истцу почти 71 тысячу гривен.

"Громадское" не выполнило это решение в части удаления распространённой информации. Адвокат напомнила, что суд признал недостоверной информацию о якобы причастности Портнова к оккупации Крыма, размещенной "Громадским" на Ютубе.

Недавно исполнительная служба арестовала на счетах "Громадського телевидения" 94 тысячи гривен за невыполнение решения суда по иску Портнова.

А несколько дней спустя исполнительная служба перечислила 85 тысяч гривен Портнову со счетов "Громадского". В сумму входит компенсация расходов Портнова на профессиональную помощь, судебный сбор и вознаграждение исполнителя.