Сайт интернет-телеканала "Громадське" выполнил решение суда и опубликовал опровержение информации о юристе Андрее Портнове.

Печерский районный суд Киева признал недостоверной информацию, распространенную некоторыми украинскими СМИ, включая и "Громадське", о якобы причастности Портнова к поджогу автомобиля водителя программы "Схемы: коррупция в деталях". В 2020 году издание опубликовало заявление руководителя программы "Схемы" на "Радио Свобода" Натальи Седлецкой о том, что Портнов может быть причастен к поджогу их редакционного автомобиля. Как сказано в решении суда, эта информация не только недостоверна, но и нарушает личные неимущественные права Портнова.

В сообщении на сайте сказано, что с решением суда "Громадське" несогласно, но выполняет его.

Напомним, в начале ноября издание NV также опубликовало опровержение о Портнове.

В сентябре Апелляционный суд оставил в силе решения в пользу Портнова по искам к нескольким СМИ и ведущей "Схем". Как отметил адвокат юриста, этот иск рассматривали четыре года "из-за скоординированного затягивания слушаний со стороны одного из ответчиков".