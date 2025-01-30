Государственная исполнительная служба перечислила 85 тысяч гривен известному юристу Андрею Портнову со счетов "Громадского". Это сделано во исполнение решения суда.

О перечислении сообщила адвокат Портнова Карина Никитян.

Она напомнила, что в декабре прошлого года Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского районного суда Киева, признавшего распространенную "Громадским" информацию о якобы причастности Портнова к аннексии Крыма недостоверной и обязавшего ее опровергнуть.

"Громадское" отказалось выполнить решение суда, а затем проиграло апелляцию, но все равно не опубликовало опровержение.

В сумму входит компенсация расходов Портнова на профессиональную помощь, судебный сбор и вознаграждение исполнителя.

Неделю назад мы сообщали, что исполнительная служба арестовала на счетах "Громадского" 94 тысячи гривен за невыполнение решения суда по иску Портнова.

Между тем Кабинет министров Украины не увидел причин для введения санкций в отношении известного юриста, как того требовала поданная "Громадским" петиция, опубликованная на сайте правительства.