Кабинет министров Украины не увидел причин для введения санкций в отношении известного юриста Андрея Портнова.

Об этом сообщается в ответе премьер-министра Дениса Шмыгаля на соответствующую петицию, набравшую более 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения.

"Минэкономики пришло к выводу, что петиция не содержит обстоятельств, которые могут рассматриваться как основания для применения санкций согласно закону. При этом решение Соединенных Штатов Америки о применении санкций (против Андрея Портнова в 2021 году были введены санкции США - Ред.) не является определенным законом основанием для применения санкций. Кроме того, петиция также не содержит сведений, свидетельствующих о террористической деятельности Портнова. МВД, Национальная полиция, БЭБ, Национальное антикоррупционное бюро, СБУ сообщили Минэкономики об отсутствии в настоящее время информации о наличии оснований для применения специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к указанному в петиции лицу", - говорится в сообщении.

Петицию подало "Громадське", которое проиграло Портнову суд, но отказалось выполнять его решение. В результате у СМИ арестовали на счетах почти 100 тысяч гривен.

Сам Портнов назвал эту петицию, а также другие обращения активистов к органам власти попыткой оказать давление на суд.