На счетах "Громадського" арестовали 94 тысячи гривен за невыполнение решения суда по иску юриста Портнова
Исполнительная служба арестовала на счетах "Громадського телевидения" 94 тысячи гривен за невыполнение решения суда по иску известного юриста Андрея Портнова.
Постановление было направлено банкам и финансовым учреждениям для выполнения.
"Громадське" отказалось выполнить решение Печерского районного суда, который признал недостоверной распространенную телеканалом информацию о якобы причастности Портнова к оккупации Крыма и обязал ее опровергнуть. А затем проиграло апелляцию, но все равно не опубликовало опровержение.
В сумму входит компенсация расходов Портнова на профессиональную помощь, судебный сбор и вознаграждение исполнителя.
Ранее Портнов также выиграл дела против Центра противодействия коррупции, "Украинской правды", The Kyiv Independent, StatеWatch, "Левого берега", "НВ" и "Фокуса".
В ответ на это некоторые организации потребовали от главы Верховного суда и главы Высшего совета правосудия проверить судебные решения, а также призвали ввести против Портнова санкции СНБО. Сам Портнов назвал подобные призывы попыткой давления на судебную систему.