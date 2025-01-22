Исполнительная служба арестовала на счетах "Громадського телевидения" 94 тысячи гривен за невыполнение решения суда по иску известного юриста Андрея Портнова.

Постановление было направлено банкам и финансовым учреждениям для выполнения.

"Громадське" отказалось выполнить решение Печерского районного суда, который признал недостоверной распространенную телеканалом информацию о якобы причастности Портнова к оккупации Крыма и обязал ее опровергнуть. А затем проиграло апелляцию, но все равно не опубликовало опровержение.

В сумму входит компенсация расходов Портнова на профессиональную помощь, судебный сбор и вознаграждение исполнителя.

Ранее Портнов также выиграл дела против Центра противодействия коррупции, "Украинской правды", The Kyiv Independent, StatеWatch, "Левого берега", "НВ" и "Фокуса".

В ответ на это некоторые организации потребовали от главы Верховного суда и главы Высшего совета правосудия проверить судебные решения, а также призвали ввести против Портнова санкции СНБО. Сам Портнов назвал подобные призывы попыткой давления на судебную систему.