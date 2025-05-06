С главного редактора издания The Kyiv Independent Ольги Руденко, организации "Стейтвотч" и активиста Глеба Каневского принудительно взыскали по 21 тысяче гривен в пользу известного юриста Андрея Портнова.

Об этом сообщила адвокат Портнова Карина Никитян, пишет газета "Закон и Бизнес".

Никитян напомнила, что Шевченковский райсуд Киева ранее удовлетворил иск Портнова об опровержении недостоверной информации на страницах The Kyiv Independent. Кроме того, с ответчиков в общей сложности решено было взыскать в пользу Портнова почти 85 тысяч гривен судебных издержек.

По словам Никитян, постановлением Киевского админсуда решение Шевченковского райсуда Киева оставлено без изменений, так что оно вступило в законную силу.

"Поскольку ответчики добровольно не уплатили присужденные средства, было инициировано принудительное взыскание, которое и было совершено сегодня", - сообщила адвокат.

Напомним, ранее Портнов выиграл несколько судебных дел против СМИ и общественных организаций – в частности, против "Центра противодействия коррупции", "Радио Свобода", движения "Честно", The Kyiv Independent, Петра Порошенко, Наталии Седлецкой, телеканала "Прямой" и три иска против главреда "Цензора" Юрия Бутусова.