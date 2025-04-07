Печерский районный суд Киева обязал телеканал экс-президента Украины Петра Порошенко "Прямой" и народного депутата от "Евросолидарности" Владимира Арьева опровергнуть недостоверную информацию об известном юристе Андрее Портнове.

Об этом сообщила адвокат Портнова Анна Косинова.

Сюжет, о котором идет речь, называется "Шок! Спецслужбы слили данные о работе Портнова в РФ!"

Суд признал распространенную информацию недостоверной и дал телеканалу и Арьеву пять дней на опровержение, а также обязал их выплатить Портнову почти 73 тысячи гривен судебных издержек.

Ранее Портнов уже выигрывал суд по опровержению недостоверной информации у "Прямого" и самого Петра Порошенко. А также у "Центра противодействия коррупции", "Радио Свобода", движения "Честно", Kyiv Independent, "Громадського телевидения" и т.д.

Кроме того, недавно сотрудники издания "Бизнес.Цензор" уплатили Портнову по его иску около 100 тысяч гривен.

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