Убийца Андрея Портнова выстрелил в него как минимум девять раз и сбежал вместе с двумя сообщниками, сообщает испанское агентство EFE.

О мотивах преступления всё ещё нет информации, судья объявил материалы дела закрытыми.

Агентство отмечает, что именно девять гильз были обнаружены на месте гибели украинского юриста возле школы, где его тело пролежало несколько часов на глазах у детей и их родителей, пока шли следственные действия. Полиция ищёт как минимум трёх мужчин. Она привлекала к поискам беспилотники и изучала записи с камер видеонаблюдения.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть "в результате травм, несовместимых с жизнью, после того как мужчина получил как минимум три огнестрельных ранения".

По данным британских журналистов, смертельный выстрел пришелся в голову - сзади на уровне шеи. Два других - в область живота и в бок. Всего было как минимум пять попаданий в тело.

Напомним, что Андрея Портнова расстреляли около школы в Мадриде, куда он привез двух своих дочерей.

Портнов возвращался от дверей школы к автомобилю Mercedes. Когда он находился на стоянке, менее чем в трёх метрах от машины, по нему сзади открыл огонь человек в спортивном костюме с частично закрытым лицом.

В тот момент некоторые родители также возвращались к своим автомобилям. Первой к раненому подошла женщина, которая начала звать на помощь и закричала. Затем на улицу выбежали студенты из расположенного рядом общежития, услышавшие выстрелы. Один из них позвонил в полицию.

Теперь полиция разыскивает по крайней мере двух мужчин, участвовавших в убийстве, сообщили источники, близкие к расследованию. По словам очевидцев, стрелявший был в синем спортивном костюме и с поясной сумкой.

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