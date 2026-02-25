В среду, 25 февраля, в Украине идёт 1463-й день войны с Россией.

9.20 Жители Одессы сообщают, что в их домах уже десятые сутки отсутствуют свет и вода.

Такие видео одесситы выкладывают в соцсетях.

"Вопрос к нашей власти - почему вы не говорите, что в Одессе чрезвычайная ситуация? Десятые сутки нет света, воды и тепла, и до нас никому нет дела", - пишут жители.

Местные паблики сообщают, что без воды и электроэнергии сейчас около четверти домов в городе.

Напомним, в Одессе люди регулярно перекрывают дороги из-за постоянных отключений света. Очередное такое видео появилось позавчера.

Власти на центральном уровне о ситуации со светом в Одессе ничего не говорят.

8.56 Буданов высказался против ударов по политическим центрам и местам пребывания президентов Украины и РФ.

"Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае. Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров", - сказал он в комментарии "РБК-Украина".

Буданов отметил, что в условиях переговоров соблюдение правил особенно важно. По его словам, даже несмотря на "несправедливую и захватническую" войну, стороны должны придерживаться определенных принципов.

"Только так можем приблизить долгожданный устойчивый мир", - подытожил он.

8.32 Украинцы выйдут на Майдан даже во время войны, если условия мира будут "несправедливыми".

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук.

По его словам, даже если это будут в основном женщины, они всё равно выйдут "выразить свою позицию".

Камельчук говорит, что эту позицию Зеленский пытается донести партнёрам.

Иными словами, президент отказывается от вывода войск из Донбасса, утверждая, что это вызовет массовые протесты в Украине.

При этом опросы показывают, что сторонников отказа от Донбасса в Украине всё больше.

8.26 Одесскую область готовят к боям. Вокруг нее создаётся система кольцевой обороны - для отражения возможной российской атаки на суше и на море.

Об этом сообщил глава сил ТрО "Юг" Денис Носиков.

По его словам, продолжается обустройство противотанковых рвов, инженерных ловушек и других защитных элементов вдоль границ региона.

8.00 Накануне россияне нанесли авиаудары по Запорожской области, сообщает ГСЧС.

В результате обстрела погибли 4 человека, пострадал ребенок.