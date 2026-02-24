Президент Украины Владимир Зеленский в четвертую годовщину российско-украинской войны впервые показал бункер на Банковой, где находился в первые дни вторжения.

Свое убежище глава государства показал во время видеообращения, опубликованного в его телеграм-канале.

В почти 19-минутном видео Зеленский показал тоннели укрытия, где в первые дни полномасштабного вторжения сосредоточилось всё военно-политическое руководство страны. Там, в частности, проводили заседания представители Верховной Рады и Кабинета министров Украины.

"Многое делалось именно здесь. Мы никогда раньше не показывали этот объект. Сейчас он пустой, понятно. А в начале войны здесь были сотни людей. Я работал здесь, потом я поднимался наверх, я обращался к вам, к людям", - рассказал президент.

По его словам, именно в этом бункере принимались ключевые решения по вооружению и обеспечению заблокированных российскими войсками городов необходимой гуманитарной помощью. Там также проходили ежедневные совещания с военными и искались решения, которые помогли стране выстоять.

Президент также рассказал о своем рабочем кабинете в бункере на Банковой. Именно там он провел первые переговоры с мировыми лидерами после того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года.

Кроме того, он показал длинный тоннель в бункере, по которому перемещались в первые дни войны.

"И даже в этом протяженном тоннеле не вместить и миллионную часть той боли, которую Украина пережила за это время. Боли, которую Россия принесла в каждую нашу семью, в каждое украинское сердце", - отметил Зеленский.

Ранее президент заявил, что уже не живет в бункере. Сейчас он даже не спускается туда во время дневных воздушных тревог.

Напомним, бункер Зеленского остался в Украине еще со времен СССР и рассчитан на выживаемость даже в условиях тотальной ядерной войны.