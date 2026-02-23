Владимир Зеленский рассказал, что уже не живет в бункере, где провел первые два года войны. Сейчас он даже не спускается туда во время дневных воздушных тревог.

Об этом президент Украины заявил журналистке ВВС.

"Вы в бункере живете или не только?" - спросила корреспондент.

"Сейчас нет. Я не живу больше. Я жил два года в бункере. Ну как я жил... Я два года жил там, но работал здесь (то есть в Офисе президента - Ред.). Я с первого дня войны знаю, что нас всех не загнать в бункеры. Это главная позиция. Да, идти на ночь туда, сидеть в бункере, разговаривать, утром, ночью, но возвращаться всё равно нужно сюда, выходить. Ну в принципе, как все люди у нас всё время ходят в бомбоубежища, ходят в метро, но главное, что россиянам нас в бункер не загнать. И это нас должно отличать от них. Хотя они в Москве сейчас ходят по земле, но поверьте, они находятся в реальном бункере", - ответил Зеленский.

По его словам, сейчас он не ходит в бункер даже во время тревоги.

"Охрана кричит на меня: что это за пример для людей! Ночью я иду. Я согласен, что это неправильно. Но у меня такой долгий путь..." - сказал президент.

Он добавил, что хочет показать журналистам свой бункер и обязательно сделает это.

Летом газета Financial Times писала, что Зеленский и Андрей Ермак спят рядом друг с другом в защищённом от авиаударов бункере здания, где работают, а после долгого рабочего дня "могут расслабиться, играя в настольный теннис или просматривая классические фильмы".

А в 2024 году бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказывал, что Зеленский в первые дни войны скрывался в бункере, и западные лидеры с трудом могли до него дозвониться.