Попытка Владимира Зеленского лишить антикоррупционные органы полномочий "подорвала доверие к президенту внутри страны и за её пределами".

Об этом пишет британская газета Financial Times в редакционной статье "Добровольная ошибка Владимира Зеленского".

Несмотря на то что Зеленский "быстро осознал масштаб своей ошибки и отступил", "многие украинцы воспринимают этот эпизод как символ авторитарных наклонностей власти", сказано в материале.

Издание заявляет, что истинной причиной атаки против НАБУ "стали антикоррупционные расследования в отношении фигур, близких к президенту". Сам факт этой атаки, по мнению FT, указывает на то, что "даже сторонники Киева называют нарастающей "ментальностью бункера".

"По их мнению, руководство вышло за рамки необходимой военной консолидации власти и использует полномочия для подавления инакомыслия и ограничения альтернативных центров влияния", - говорится в статье.

"Зарубежные партнёры, в частности ЕС, возможно, были слишком терпимы к ослаблению системы сдержек и противовесов со стороны президентского окружения. Они должны занять более жёсткую позицию и ясно дать понять: несмотря на искреннее стремление ЕС принять Украину в свои ряды, для этого потребуется коренное изменение политической культуры правящего класса", - отмечает газета.

Ранее западные СМИ писали в связи с ситуацией с НАБУ, что Зеленский пал с демократического пьедестала.

Мы сообщали, что атака Банковой против НАБУ может быть связана с Тимуром Миндичем, и разбирали, чем это чревато для Зеленского.