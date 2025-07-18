В западных СМИ вышла очередная статья с обвинениями президента Украины Владимира Зеленского в авторитаризме.

Издание Financial Times приводит мнение активистов, политиков и дипломатов, что Зеленский использует полномочия военного времени для борьбы с критиками и концентрации власти.

В частности, упоминаются дело главы ЦПК Виталия Шабунина, обыск у экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова, санкции против Петра Порошенко, отказ назначать Александра Цывинского главой БЭБ (что критикует даже "слуга народа" Анастасия Радина) и назначение Юлии Свириденко премьером, поскольку она считается близкой к главе Офиса президента Андрею Ермаку.

"Антикоррупционные рейды против видных украинских деятелей и меры по оказанию поддержки лояльным ему людям на руководящих должностях привели к обвинениям в том, что правительство президента Владимира Зеленского скатывается к авторитаризму", - говорится в статье.

Сам Шабунин заявил, что дело против него - это сигнал от Зеленского "двум группам, которые могут представлять для него угрозу" - журналистам и активистам, разоблачающим коррупцию, а также военным.

"Потому что выдвинутые против меня обвинения связаны с моей военной службой", - считает Шабунин.

Приводится мнение нардепа Александры Устиновой, главы комитета Верховной Рады по контролю над вооружениями, что это "типичный российский сценарий раскола общества, который может привести к протестам на улицах".

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что "под видом войны власть преследует тех, кто ей неудобен: политических оппонентов, местные органы власти, экспертов, журналистов и активистов".

Мы уже писали о том, что в последнее время обострился конфликт грантовых активистов и Банковой.

По нашим данным, уже сформировался направленный против Зеленского альянс Порошенко и грантовых структур, ранее близких к Демпартии США. Мы предполагали, что одна из текущих задач этого альянса - организация публикаций в западных СМИ против Зеленского. Что, как видим, уже происходит.