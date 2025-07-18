Заявление президента Украины Владимира Зеленского, что демобилизация военных будет "только после победы", звучит как "приговор для сотен тысяч человек".

Об этом заявил украинский военный Денис Ярославский.

"Это важно осознать каждому, у кого есть дети и не девять жизней, чтобы прожить их заново. Разве это не вопрос, который сегодня звучит в тысячах украинских семей? Я представляю всех этих депутатов, стоящими перед боевыми бригадами под Покровском. Глядя в глаза измотанным и усталым воинам, которые с 2022 года живут в прифронтовых селах как бомжи по подвалам и погребам, без ротаций, без ясных перспектив, без понимания, когда это закончится...", - пишет Ярославский.

При этом он упоминает новость Reuters о запуске программы "Тест в Украине", в рамках которой иностранным компаниям официально разрешат испытывать свои новейшие вооружения на линии фронта в Украине.

По его мнению, "всё происходящее превращает нашу страну в полигон, Афган", когда "наши города, наши поля, наши солдаты, становятся объектами для испытаний".

Напомним, ранее в Раде заявили, что при отмене военного положения не произойдет автоматической демобилизации военных.

Война в Украине идет 1241-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2025 года в обновляемом онлайне.