Заявление Зеленского о демобилизации военных после победы звучит как "приговор для сотен тысяч человек" - военный
Заявление президента Украины Владимира Зеленского, что демобилизация военных будет "только после победы", звучит как "приговор для сотен тысяч человек".
Об этом заявил украинский военный Денис Ярославский.
"Это важно осознать каждому, у кого есть дети и не девять жизней, чтобы прожить их заново. Разве это не вопрос, который сегодня звучит в тысячах украинских семей? Я представляю всех этих депутатов, стоящими перед боевыми бригадами под Покровском. Глядя в глаза измотанным и усталым воинам, которые с 2022 года живут в прифронтовых селах как бомжи по подвалам и погребам, без ротаций, без ясных перспектив, без понимания, когда это закончится...", - пишет Ярославский.
При этом он упоминает новость Reuters о запуске программы "Тест в Украине", в рамках которой иностранным компаниям официально разрешат испытывать свои новейшие вооружения на линии фронта в Украине.
По его мнению, "всё происходящее превращает нашу страну в полигон, Афган", когда "наши города, наши поля, наши солдаты, становятся объектами для испытаний".
Напомним, ранее в Раде заявили, что при отмене военного положения не произойдет автоматической демобилизации военных.
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