В пятницу, 18 июля, в Украине идет 1241-й день войны с Россией.

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Последние новости

09:25 Послы ЕС одобрили 18-й пакет санкций против РФ, сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Х.

Официальное утверждение будет сегодня.

Ранее принятие этих санкций несколько раз блокировала, в частности, Словакия из-за запланированного отказа от российского газа, но вчера она согласилась на их принятие.

09:18 Глава генштаба Британии Энтони Радакин приехал в Украину и встретился с главкомом ВСУ Александром Сырским.

"На повестке дня – оперативная обстановка на фронте и критические потребности Сил обороны Украины", - пишет Сырский.

Ранее СМИ писали, что Радакин занимает важную роль в Британии по координации помощи Украине.

08:50 В Днепропетровской области после удара "Шахеда" погиб машинист поезда, его помощник ранен.

Об этом заявили в "Укрзализныце".

Ранее власти региона заявляли о прилёте по транспортному предприятию в Павлограде.

08:58 Этой ночью по Украине зафиксировано 18 прилетов ударных дронов в пяти локациях.

Обломки сбитых также падали в двух местах, сообщают ВСУ

Всего Россия атаковала 35 беспилотниками, из них 29 - типа" Шахед". Основные цели - прифронтовые районы на востоке страны.

По предварительным данным, к утру сбито 11 "Шахедов" на севере и востоке. Еще 6 дронов-имитаторов были подавлены средствами РЭБ.

08:00 Российские власти заявляют о крупной ночной атаке дронов. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 73 украинских беспилотников самолетного типа, из них 10 - над Московской областью.

В Москве, по словам мэра Собянина, сбиты четыре дрона на подлете к городу. Местные жители сообщали о взрывах, в том числе в Истринском районе, около Звенигорода и Зеленограда.

В Дзержинске Нижегородской области, по данным российских пабликов, прогремело не менее пяти взрывов. Очевидцы утверждают, что ПВО сработала в районе промзоны.

Еще как минимум четыре взрыва были слышны в пригороде Орла.

На фоне атаки временно приостанавливали работу аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский, а также аэропорты Нижнего Новгорода и Калуги. Сейчас все они возобновили работу.

07:53 В Киеве этой ночью снова не было воздушных атак. Таким образом столица уже седьмые сутки спит спокойно.

07:49 Беспилотники атаковали транспортное предприятие в Павлоградском районе.

Возник пожар, который удалось потушить, сообщили власти Днепропетровской области.

Погиб 52-летний мужчина, еще двое пострадали.

07:42 В прифронтовом Степногорске КАБ разрушил многоэтажку. Погиб человек, сообщили власти Запорожской области.